Стоимость биткоина превысила $65 000

Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта биткоин сегодня, 4 марта, превысила отметку в $65 000. Таким образом она достигла своего двухлетнего максимума.

Чистый приток капитала в биткоин-ETF, запущенные, в том числе, такими гигантами финансовой индустрии как BlackRock и Fidelity, составил $7,35 млрд, сообщает Bloomberg. А уже давно существующий Grayscale Bitcoin Trust зафиксировал чистый отток капитала почти в $9 млрд, но это не оказало негативного влияния на динамику криптовалюты.

Стоит отметить, что в апреле этого года ожидается халвинг биткоина, после которого вознаграждение за майнинг сократится вдвое. Это будет означать замедление процесса создания новых биткоинов в условиях высокого спроса на него.