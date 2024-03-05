ChatGPT сможет читать свои ответы вслух

OpenAI добавила в ИИ-бот ChatGPT функцию «Чтение вслух», которая озвучивает ответы на запросы пользователей с помощью одним из пяти голосов. Функция может помочь в дороге, когда отвлечься на экран устройства для чтения ответа на запрос может оказаться невозможно. Новая функция «Чтение вслух» уже доступна как в веб-версии ChatGPT, так и в приложениях ChatGPT для iOS и Android.

Функция «Чтение вслух» поддерживает 37 языков и автоматически определяет язык ответа. Она доступна как для чат-ботов на базе GPT-4, так и для GPT-3.5. Следует добавить, что аналогичные возможности для своих ИИ-моделей ранее добавила компания Anthropic, один из основных конкурентов OpenAI.

Для работы функции «Чтение вслух» в мобильных приложениях необходимо нажать и удерживать поле введённого запроса. В результате откроется специальный плеер «Чтение вслух», где можно выбрать настройки воспроизведения, приостановки или перемотки аудио-ответа. В веб-версии чат-бота для активации функции «Чтение вслух» под текстом ответа отображается значок динамика.