Нейросети Яндекса составят прогноз погоды для погодозависимых отраслей бизнеса

Нейросети в новой версии Яндекс Погоды для бизнеса предскажут динамику погодных показателей. Это поможет компаниям любого размера эффективнее планировать свою деятельность. Информация доступна предприятиям в личном кабинете в виде API или погодного дашборда, который позволяет контролировать погодные данные по более чем 150 параметрам и нескольким локациям одновременно.

Бизнес также сможет получить в сервисе доступ к сезонному прогнозу на полгода, API с погодными данными на ближайшие 30 дней, ежечасным историческим данным о погоде на территории России с 1950 года и индивидуальному отраслевому решению от аналитиков и метеорологов. Яндекс Погода для бизнеса использует собственную технологию «Метеум». Она сочетает классические метеорологические подходы с алгоритмами машинного обучения, анализирует данные пяти независимых метеорологических моделей и учитывает показатели с радаров, спутников, наземных станций и сообщения пользователей.

Информация о погоде в любой точке страны с интервалом в один час пригодится для анализа более сотни разных бизнес-сценариев, в том числе и созданных самостоятельно. Инструмент можно интегрировать в собственную аналитическую или CRM-систему. Ритейлерам данные помогут отслеживать, например, какая продолжительность осадков повышает спрос на доставку. А энергокомпании с помощью инструмента смогут скорректировать прогноз спроса на электроэнергию в зависимости от среднемесячной температуры зимнего сезона.