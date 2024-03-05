Новая ИИ-модель Claude 3 от Anthropic может превзойти Gemini и ChatGPT

Anthropic — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, основанная несколькими бывшими сотрудниками OpenAI, утверждает, что новое семейство моделей искусственного интеллекта Claude 3 работает также или даже лучше, чем ведущие модели от Google и OpenAI. В отличие от более ранних версий, Claude является мультимодальной и способна понимать ввод текста и фотографий.

Anthropic утверждает, что Claude 3 будет отвечать на большее количество вопросов, сможет понимать более длинные инструкции и станет более точной. Предыдущие версии Claude отказывались отвечать на некоторые безобидные запросы, что, по мнению компании, «предполагает отсутствие понимания контекста». Новые модели с меньшей вероятностью откажутся отвечать на запросы, которые соответствуют правилам безопасности.

Anthropic утверждает, что модели Claude 3 могут давать почти мгновенные результаты даже при анализе сложного материала, такого как исследовательская работа. В сообщении в блоге говорится, что Haiku, самая маленькая версия Claude 3, является «самой быстрой и экономически эффективной моделью на рынке», способной прочитать толстую исследовательскую работу с диаграммами и графиками «менее чем за три секунды».

Новые модели также значительно улучшены по сравнению с предыдущей моделью Claude 2.1. Sonnet, промежуточная модель, была в два раза быстрее, чем Claude 2 и Claude 2.1. «Она превосходно справляется с задачами, требующими быстрого реагирования, такими как поиск информации или автоматизация продаж», — заявили в Anthropic.

Anthropic обучала модели Claude 3 на сочетании закрытых внутренних и сторонних наборов данных, а также общедоступных данных по состоянию на август 2023 года. В документе, представляющем три модели, компания сообщает, что они были обучены с использованием оборудования Amazon AWS и Google Cloud. Обе компании инвестировали в Anthropic, при этом Amazon вложил в компанию 4 миллиарда долларов. Claude 3 будет доступна в библиотеке моделей AWS Bedrock и в Google Vertex AI.