«Яндекс» добавил в ИИ-инструмент «Шедеврум» редактирование изображений текстовыми запросами

В «Шедевруме» появился новый креативный режим: пользователи смогут изменять изображения по текстовому запросу с помощью нейросети YandexART. Обработать фотографии можно как захочется: поменять цвет или фон, перерисовать в определённом стиле и многое другое. Если результат понравился, «фильтрум» можно сохранить и поделиться им — так друзья и другие пользователи тоже смогут его попробовать.

Чтобы начать работу, нужно выбрать ручной режим в разделе «Фильтрумы». Затем пользователь сможет загрузить любое изображение или фотографию (например: селфи, фото пейзажа, питомца или картинку из Шедеврума) и описать в текстовом запросе, как должна измениться картинка. Например: «Стиль импрессионизм, тёплый мягкий свет, широкие мазки, без красного цвета». С помощью дополнительных настроек пользователь сможет контролировать, насколько результат будет отличаться от оригинального изображения.

YandexART полностью перерисовывает загруженное изображение в заданном пользователем стиле благодаря новым возможностям технологии. Нейросеть теперь умеет «понимать» не только текстовые запросы, но и картинки. Она преобразует их в векторные представления, а затем сочетает. В итоге получается новое изображение, а дополнительные технологии позволяют сохранять оригинальные черты.

Ранее в «Шедеврум» уже были добавлены восемь креативных режимов для изменения фотографий. Теперь в приложении появились новые «фильтрумы»: можно попробовать себя в роли героя аниме, манги или русской народной сказки, стилизовать портрет питомца под пластилиновую картину или открытку. Также можно использовать режимы от молодых нейрохудожников. Все они доступны в разделе «Выбор редакции». А самые используемые стили, созданные пользователями, будут попадать в «Популярные за неделю».