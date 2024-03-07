ПВТ подвел итоги республиканского конкурса "Информатика без розетки"

В Бресте проходит финал V юбилейного республиканского конкурса «Информатика без розетки». Презентовать лучшие практики организации образовательного процесса основам информатики без использования компьютера для дошкольников приехали педагоги со всей страны.

Конкурс «Информатика без розетки» развивается и меняется каждый год. К слову, в этом году на конкурсе все номинации – новые: «Золотой фонд», «Команда года» и «Постер проекта». Всего на конкурс заявки подали 327 учреждений дошкольного образования из 121 населенного пункта Беларуси, представив более 400 конкурсных работ. За победу в финале боролись 27 проектов. В первый день конкурса прошла презентация работ финалистов.

Обращаясь ко всем присутствующим, заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Александр Мартинкевич выразил слова благодарности педагогам-финалистам за подготовку будущей смены специалистов IT-сферы. Александр Мартинкевич отметил, что конкурс «Информатика без розетки» - это уникальный проект, раскрывающий потенциал и дающий возможность профессионального роста каждому педагогу.

«Здесь можно найти единомышленников, собрать команду и, самое важное, обрести возможность стать востребованным специалистом, получив при этом все важные необходимые ключевые навыки. Мы уверены, что и в этот раз конкурс откроет нам новые имена, познакомит с эффективными педагогическими практиками и креативными идеями. Нас впереди ждут великие дела, и мы бы хотели опираться на активных, инновационных и просто прекрасных педагогов», – подчеркнул Александр Мартинкевич.

Конкурс организован в рамках образовательного проекта, который Парк высоких технологий реализует совместно с Министерством образования Беларуси с 2019 года. Он направлен на развитие логического мышления и формирование алгоритмических навыков у детей и пользуется большой популярностью в детских садах. Так, в этом году он собрал более 10,5 тысяч дошкольников из всех регионов Беларуси (более чем 600 детских садов).

Участников и гостей конкурса поприветствовал и ректор Брестского областного института развития образования Анатолий Мощук, подчеркнув, что быть площадкой для конкурса, в частности для презентации работ, это почетная миссия, ведь благодаря представленным разработкам зарождается надежда, что будущее поколение сможет научиться жить в нынешнем технологическом мире и грамотно использовать полученные знания.

Мероприятие продолжилось в формате защиты конкурсных работ по номинациям. В категории «Золотой фонд» участники представляли сборники инноваций, адвент-календари, IQ-книгу, нестандартные интерактивные игры, цикл игровых тренингов и даже летопись проекта в учреждении. В номинации «Команда года» педагоги поделились алгоритмами создания команды единомышленников, из которых формируется сообщество тьюторов проекта. Представленные макеты постеров ставили перед собой цель привлечь к работе проекта еще больше детей и их родителей.

Завершением насыщенного конкурсного дня стало посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», в ходе которого участники почтили память погибших минутой молчания у Вечного огня, посетили Свято-Николаевский гарнизонный собор и другие знаковые объекты крепости.

Во второй день прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса. С приветственным словом ее открыла заместитель начальника Главного управления общего среднего образования – начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь, председатель жюри Альбина Давидович, подчеркнув уникальность участников проекта: «Отрадно, что в проекте участвуют не только обычные детские сады, но и воспитанники с особенностями психо-физического развития, которые довольно успешно осваивают основы информатики».

По словам Альбины Давидович, программа проекта постоянно совершенствуется. Кроме того, активно привлекаются родители, проходят обучение и педагогические работники. «Конечно, на начальном этапе было непросто, но с годами конкурс вызвал только интерес, появился соревновательный азарт», – сказала председатель жюри конкурса.

Победитель в номинации «Постер Проекта» Марианна Поддубная, заместитель заведующего по основной деятельности детского сада №32 г. Гомеля, рассказала, что их учреждение образования принимает участие в конкурсе уже в третий раз: «Это импульс в развитии не только наших детей и педагогов, но и всего учреждения в целом. Изучая информатику с дошкольного возраста, детям дальше будет проще, они уже будут иметь определенный уровень логического мышления и знаний основ алгоритмики. Весь образовательный процесс построен на использовании игровых заданий и упражнений. Детям очень интересен проект, потому что каждый в группе дополняет, взаимообучает друг друга. Таким образом дети выходят на совершенно новый уровень своих знаний».

В свою очередь заместитель начальника отдела образовательной деятельности Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, руководитель образовательного проекта «Информатика без розетки», а также заместитель председателя жюри конкурса Наталья Карлюкевич подчеркнула, что ежегодный конкурс – не просто событие, это олимпиада нашего образовательного проекта. «Каждая идея, представленная на конкурсе, является кирпичиком в фундаменте нашей копилки учебно-методических материалов», - отметила она.

Организаторами конкурса в этом году выступили Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий, Главное управление по образованию Брестского облисполкома, Брестский областной институт развития образования.