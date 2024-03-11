Китай тестирует чат-бота с ИИ для помощи нейрохирургам в больницах

В ближайшие месяцы в Китае будет тестироваться ИИ-помощник для нейрохирургов в семи больницах Пекина и других городов. Это одна из многих инициатив, которую поддерживает правительство страны.

Гонконгское агентство при Китайской академии наук в понедельник представило модель искусственного интеллекта, основанную на Llama 2.0 от Meta Platforms Inc. Исследователи обучили и доработали модель с помощью документов, медицинских журналов и руководств, чтобы она могла выступать в качестве консультанта по хирургии для врачей.

Государственные органы присоединяются к частным китайским фирмам в разработке отечественного ИИ по образцу ChatGPT OpenAI. Модель TaiChu Китайской академии наук была в числе первой серии сервисов, получивших одобрение для публичного внедрения в августе.

Гонконгский Центр искусственного интеллекта и робототехники задействовал около 100 графических процессоров для обучения своей модели, ориентированной на здравоохранение.

Чат-бот с искусственным интеллектом, получивший название CARES Copilot 1.0, будет отвечать на вопросы цитатами, основанными на более чем миллионе научных записей. Он также должен иметь возможность обрабатывать диагностические данные, такие как МРТ, УЗИ или компьютерная томография, а также изображения, текст и аудио. Исследователи предполагают, что ИИ будет играть более активную роль — например, предостерегая врачей от рискованных процедур.