Applied Intuition получила оценку в $6 млрд за ПО с ИИ для беспилотного транспорта

Компания-разработчик программного обеспечения для автономных транспортных средств Applied Intuition привлекла $250 млн в ходе раунда финансирования. Суммарно стартап оценили в $6 млрд, поскольку он стремится внедрить больше искусственного интеллекта в автомобильный, оборонный, строительный и сельскохозяйственный секторы.

Раунд финансирования является примером энтузиазма инвесторов в отношении ИИ. Applied Intuition нашла свое место среди венчурных инвесторов, которые охотятся за стартапами в сфере искусственного интеллекта, и которые проникают в крупные отрасли с большими бюджетами.

Раунд серии E возглавили Билал Зубери из Lux Capital, инвестор Элад Гил и Porsche Investments Management, независимое венчурное подразделение производителя спортивных автомобилей. К раунду присоединились Андриссен Горовиц, фонд роста Мэри Микер Bond и даже чемпион мира Формулы-1 Нико Росберг. Lux Capital, Elad Gil и Andreessen Horowitz ранее возглавляли раунды финансирования Applied Intuition.

Основанная в 2017 году компания Applied Intuition создает программное обеспечение, которое автопроизводители и другие компании используют для разработки решений для автономных транспортных средств. Часть этой работы включает в себя создание симуляций, которые позволяют клиентам тестировать свои системы или помогают управлять массивами данных, используемых при разработке беспилотных автомобилей.