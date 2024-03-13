Cognition представила нейросеть Devin — первого ИИ-программиста

Проект компании Cognition, названный Devin, может самостоятельно изучать неизвестные ему технологии, работать с чужими репозиториями и исправлять баги в них. Также он может натренировать и «отполировать» свои собственные ИИ-модели.
Devin, обученный рассуждать, самостоятельно планирует и реализует проекты в области написания ПО, принимая по мере их выполнения тысячи решений. ИИ обучается, исправляет допущенные ошибки и ориентируется в контексте.
Cognition также добавила в Devin важные инструменты разработчика для органичной интеграции в существующей рабочие процессы. Компания назвала главные возможности нейросети:
- Адаптация к новым технологиям. Devin быстро осваивает незнакомые инструменты, просто читая документацию;
- Комплексная разработка приложений. ИИ создаёт и развёртывает полнофункциональные веб-приложения, добавляя новые функции по мере поступления отзывов от пользователей;
- Автономное обнаружение ошибок. Devin выявляет, исправляет и отлаживает проблемы в коде, выступая полноценным участником проектов;
- Обучение ИИ. Нейросеть производит установку и настройку больших языковых моделей на основе инструкций из исследовательских репозиториев.
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