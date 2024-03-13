Cognition представила нейросеть Devin — первого ИИ-программиста

Проект компании Cognition, названный Devin, может самостоятельно изучать неизвестные ему технологии, работать с чужими репозиториями и исправлять баги в них. Также он может натренировать и «отполировать» свои собственные ИИ-модели.

Devin, обученный рассуждать, самостоятельно планирует и реализует проекты в области написания ПО, принимая по мере их выполнения тысячи решений. ИИ обучается, исправляет допущенные ошибки и ориентируется в контексте.

Cognition также добавила в Devin важные инструменты разработчика для органичной интеграции в существующей рабочие процессы. Компания назвала главные возможности нейросети: