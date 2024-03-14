Microsoft выпустит продукт Security AI

Корпорация Microsoft планирует 1 апреля выпустить инструменты искусственного интеллекта, которые помогут специалистам по кибербезопасности составлять сводки подозрительных инцидентов и выявлять методы, которые хакеры используют для сокрытия своих намерений.

Microsoft представила свой Copilot for Security около года назад и с тех пор тестирует его на корпоративных клиентах. В число тестировщиков входят компании BP Plc и Dow Chemical Co., и теперь они насчитывают «сотни партнеров и клиентов», по словам Эндрю Конвея, вице-президента Microsoft по маркетингу безопасности. Клиенты будут платить комиссию в зависимости от использования, как и в случае с облачными сервисами Azure.

Security Copilot является частью постоянных усилий Microsoft по наполнению своих основных линеек продуктов инструментами искусственного интеллекта от партнера OpenAI и убеждению корпоративных клиентов покупать подписки.

Хотя ИИ может помочь генерировать контент и синтезировать корпоративные данные, он также допускает ошибки. Поскольку компьютерная безопасность настолько важна, а риски настолько высоки, Конвей сказал, что гигант программного обеспечения проявил особую осторожность с этим помощником. Программное обеспечение сочетает в себе мощь модели OpenAI с огромными объемами информации по безопасности, которую собирает Microsoft.

«Учитывая серьезность варианта использования, мы предпринимаем ряд мер для устранения рисков», — сказал он, в том числе постоянно собираем отзывы о продукте и о том, где он не соответствует требованиям. «С учетом вышесказанного, безопасность по-прежнему остается местом, где продукты безопасности генерируют ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Такова природа пространства».

Copilot работает со всем программным обеспечением Microsoft для обеспечения безопасности и конфиденциальности, предлагая панель помощника, которая может составлять сводные данные и отвечать на вопросы. Например, одна из программ безопасности компании уже собирает множество предупреждений безопасности и объединяет связанные между собой в один инцидент.

Microsoft заявила, что программа искусственного интеллекта также может быть связана с программным обеспечением безопасности конкурирующих компаний, а не только Microsoft.