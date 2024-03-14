Международный форум по ИКТ "ТИБО-2024" пройдет в Минске с 5 по 8 июня

30-й Международный форум ТИБО-2024 согласно Распоряжению Премьер-министра Республики Беларусь от 7 марта 2024 года №56р пройдет 5-8 июня.

"ТИБО" – крупнейшее событие Беларуси в сфере ИКТ, на котором встречаются представители науки, бизнеса, государственных органов из разных стран мира. Здесь обсуждаются самые актуальные темы, происходит обмен опытом и рождаются новые идеи.

5 марта состоялось первое заседание программного комитета 30-го Международного форума «ТИБО-2024». Заседание прошло под председательством Первого заместителя Министра связи и информатизации Республики Беларусь Павла Ткача. В ходе встречи участники обсудили ключевые моменты подготовки деловой программы форума «ТИБО-2024». Особое внимание было уделено форматам проведения мероприятий, которые будут интересны всем участникам и посетителям форума.