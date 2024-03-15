В Москве в 2024 году запустят беспилотный трамвай

В Москве на ряде участков во второй половине текущего года будет запущен беспилотный трамвай, сейчас такой трамвай ездит в депо в тестовом режиме, сообщил заммэра по вопросам транспорта России Максим Ликсутов, пишет Interfax.

"В этом году мы уже запустим на ряде участков беспилотный трамвай, это будет примерно вторая половина этого года. Сейчас этот беспилотный трамвай учится ездить без водителя в депо. Понятно, что там сидит сейчас наш человек-специалист, который контролирует, как все работает, но трамвай будет ездить сам. Он видит пассажиров, он видит пешеходов, которые переходят даже иногда в неположенном месте дорогу, и останавливается, когда нужно", - сказал Ликсутов.

По его словам, трамвай также видит машины, светофорный сигнал, различает собак и кошек, остановится, если животные будут переходить трамвайные пути, а также умеет предсказывать поведение автомобилей и людей.

"Дальше мы переведем все трамваи на беспилотное управление, и следующим нашим этапом будет метрополитен - беспилотное управление движением поездов. Скорее всего, это за 2030 годом, но мы уже над этим сегодня работаем", - подчеркнул заммэра.