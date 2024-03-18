IT-школа запускает акселератор для джунов, где поможет со стажировками в стартапах

IT-школа Myfreedom запускает трехмесячную программу развития молодых IT-специалистов. В рамках акселерации джуны будут под присмотром ментора, попадут на стажировку в реальный стартап по со своей специальности и получат полноценные кейсы в резюме на выходе, которые сегодня так необходимы при трудоустройстве.

Директор IT-школы Myfreedom Елена Динман:

— Сейчас почти нереально попасть в IT без коммерческого опыта. А на работу не берут, потому что нет кейсов. Получается замкнутый круг, который мы хотим разорвать, предоставляя менторскую поддержку, гарантированную практику в IT-стартапах и полное погружение в айтишную среду. По итогам акселерации джуны выйдут с упакованным CV и реальным бэкграундом в технологичной компании, а это самые важные критерии в найме.

Чтобы попасть в акселератор для джунов, нужно заполнить заявку на сайте, а также обладать необходимыми теоретическими знаниями и пройти предварительное собеседование с ментором. На данный момент джуны IT-школы уже стажируются в нескольких проектах в сферах дополненной реальности и онлайн-образования.

Участие в акселераторе платное. Самым перспективным джунам выдают гранты, которые частично покрывают расходы на обучение. В Junior Accelerator набирают по 4 специальностям: UX/UI-дизайн, QA, Frontend, Backend.