В соцсети LinkedIn появятся игры

LinkedIn, социальная платформа, принадлежащая Microsoft, зарекомендовала себя прежде всего как платформа для людей, которые хотят общаться и получать знания для профессиональных целей, а также для найма персонала — бизнес, который сейчас насчитывает более 1 миллиарда пользователей.

Теперь, чтобы увеличить время, которое люди проводят на платформе, компания осваивает совершенно новую область — игры. Это будет сделано за счет той же волны популярности головоломок, которая помогла простым играм обрести вирусный успех и привлечь миллионы игроков.

Представитель LinkedIn подтвердил, что компания работает над играми, но сообщил, что дата запуска пока неизвестна. «Мы экспериментируем с добавлением игр-головоломок в LinkedIn, чтобы развлечься и, надеюсь, дать новую возможность для общения», — сказал представитель в сообщении TechCrunch. «Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше!».