Компания xAI объявила об открытии исходного кода большой языковой модели Grok-1

Компания xAI Илона Маска открыла исходный код ИИ-модели Grok AI. Компания описала ее на GitHub как «модель Mixture-of-Expert с 314 миллиардами параметров».

В своем блоге xAI сообщил, что модель не была настроена для какого-либо конкретного приложения. В компании отметили, что «Grok-1» обучался на «кастомном» стеке, не уточнив подробностей. Модель лицензируется по Apache License 2.0, которая разрешает коммерческое использование.

В прошлом году компания выпустила Grok в форме чат-бота, доступного для пользователей Premium+ социальной сети X. Примечательно, что чат-бот может получить доступ к некоторым данным X, но модель с открытым исходным кодом не предполагает подключения к социальной сети.

Многие известные компании открыли исходный код некоторых своих моделей искусственного интеллекта, включая LLaMa от Meta, Mistral, Falcon и AI2. В феврале Google также выпустила две новые открытые модели под названием Gemma2B и Gemma7B.