Белорусские разработчики игр смогут принять участие в премии ≪НАШ ИГРОПРОМ≫

В этом году в Беларуси и России впервые в истории состоится индустриальная премия в области разработки видеоигр «НАШ ИГРОПРОМ». Онлайн-конкурс профессиональных достижений в видеоигровой сфере и видеоигр, разработанных в Республике Беларусь, является неотъемлемой частью Всероссийского фестиваля разработчиков видеоигр «ИГРОПРОМ». А главное — победителя определят сами геймеры.

Премия учреждена командой фестиваля разработчиков игр «ИГРОПРОМ», которая с марта 2022 года успешно проводит мероприятия для создателей независимых (инди) видеоигр и геймеров. Она направлена на стимулирование развития и популяризации отечественных видеоигр, а также развитие экспертного сообщества. Проводиться мероприятие будет на конкурсной основе, а победитель станет известен благодаря народному голосованию. Принять участие может каждый гражданин РБ абсолютно бесплатно. Попробовать свои силы могут как разработчики и их видеоигры, так и профессионалы, связанные с индустрией.

Премия организуется в несколько этапов:

Сбор заявок всех желающих с 15 июня до 15 сентября.

Отбор и модерация экспертным сообществом для формирования шорт-листов в десятке номинаций.

Народное голосование и подведение результатов с 16 сентября до 20 ноября.

С помощью интернет-голосования оргкомитет определит шорт-лист в конкурсах, а призовые места будут присуждаться на конкурсной основе оценок народным голосованием. Не менее, чем за один день до торжественной церемонии награждения победителей, на официальном сайте Премии публикуется шорт-лист финалистов, а результаты премии будут оглашены после окончания Церемонии награждения.

Итоги премии будут подведены на торжественной церемонии награждения, в рамках выставки «ИГРОПРОМ», которая состоится 24 ноября в Москве на площадке Main Stage.