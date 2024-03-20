GPT-5 выйдет этим летом

OpenAI этим летом запустит GPT-5 — новую версию собственной модели генеративного ИИ. Согласно информации Business Insider, запуск запланирован через несколько месяцев, но сроки могут измениться.

GPT-5 будет более функциональной моделью ИИ по сравнению с GPT-4. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уже ранее сообщал, что OpenAI «выпустит потрясающую новую модель в этом году».

В материале Business Insider сообщается, что OpenAI демонстрировала демо-версии GPT-5 некоторым корпоративным клиентам, которые были поражены ее возможностями. Один генеральный директор назвал модель GPT-5 «действительно хорошей, существенно лучше, чем GPT-4». Сообщается, что демо-версия продемонстрировали способность GPT-5 адаптироваться к конкретным сценариям использования.

Сейчас новая модель ИИ находится на этапе обучения. Далее она пройдет обширные испытания на безопасность, которые включают тщательную оценку для выявления и устранения потенциальных проблем перед релизом. Ожидается, что корпоративные продажи станут основным источником дохода OpenAI после запуска GPT-5.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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