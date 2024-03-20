MediaTek представила автомобильные чипы Dimensity Auto Cockpit с поддержкой ИИ

MediaTek анонсировала на NVIDIA GTC четыре новых автомобильных SoC Dimensity Auto Cockpit, предлагающие мощные возможности искусственного интеллекта для интеллектуальных транспортных средств следующего поколения. Dimensity Auto Cockpit CX-1, CY-1, CM-1 и CV-1 от MediaTek будут поддерживать ОС NVIDIA DRIVE, что позволит автопроизводителям использовать платформу в различных сегментах: от премиум-класса до автомобилей начального уровня.

Чипсеты Dimensity Auto Cockpit объединяют в себе современную систему ARM v9-A, а также вычислительные системы NVIDIA следующего поколения с ускорением искусственного интеллекта и графику NVIDIA RTX.

Платформа Dimensity Auto Cockpit с поддержкой искусственного интеллекта запускает в автомобиле большие языковые модели (LLM). Локальный запуск приложений обеспечивает повышенную безопасность. Для дополнительной защиты пользовательских данных Dimensity Auto Cockpit включает в себя аппаратные функции безопасности с поддержкой новейших стандартов автомобильной безопасности.

«Генеративный искусственный интеллект трансформирует автомобильную промышленность также, как он произвел революцию на рынке мобильной связи», — сказал Джерри Ю, корпоративный старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы CCM MediaTek.