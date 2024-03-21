Игорь Мамоненко выступит координатором секции «Искусственный интеллект» на Форуме «ТИБО-2024»

Генеральный директор компании BelHard Игорь Мамоненко вошел в состав временного организационного комитета для подготовки и проведения XXX Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2024».

Руководитель BelHard выступит координатором секции «Искусственный интеллект» и также экспертом, спикером с докладом-презентацией с целью представить возможности национальной отрасли разработчиков, достижения и экспортный потенциал.

Напомним, что 30-й Международный форум ТИБО-2024 согласно Распоряжению Премьер-министра Республики Беларусь от 7 марта 2024 года №56р пройдет 5-8 июня. «ТИБО» – крупнейшее событие Беларуси в сфере ИКТ, на котором встречаются представители науки, бизнеса, государственных органов из разных стран мира. Здесь обсуждаются самые актуальные темы, происходит обмен опытом и рождаются новые идеи.