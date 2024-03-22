Первые ноутбуки Microsoft с ИИ — Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 для бизнеса

Microsoft готовится к «году ПК с искусственным интеллектом» с двумя новыми устройствами Surface, которые не будут продаваться напрямую потребителям. Surface Pro 10 для бизнеса и Surface Laptop 6 для бизнеса оснащены новейшими процессорами Intel Core Ultra, новым Microsoft Copilot и модулем нейронной обработки (NPU) для ускорения некоторых существующих и будущих функций на базе искусственного интеллекта в Windows 11.

Оба этих новых устройства Surface не претерпели внешнего изменения, поэтому Surface Pro 10 для бизнеса будет во многом напоминать Intel-версию Surface Pro 9. Surface Laptop 6 для бизнеса имеет дополнительный порт USB-C Thunderbolt 4. и дополнительный считыватель смарт-карт, но рамки экрана и общий дизайн во многом такие же, как у Surface Laptop 5. Оба начнут поставляться коммерческим клиентам 9 апреля.

На Surface Pro 10 для бизнеса есть выбор между вариантами Core Ultra 5 135U и Core Ultra 7 165U, а также базовая спецификация в 8 ГБ памяти, которую можно настроить вплоть до 64 ГБ ОЗУ. Базовая комплектация, которая будет стоить 1199 долларов, также будет включать твердотельный накопитель Gen4 емкостью 256 ГБ. Surface Pro 10 для бизнеса будет включать в себя два порта USB-C Thunderbolt 4 и порт Microsoft Surface Connect для зарядки. Microsoft обещает до 19 часов автономной работы с этими новыми чипами Intel.

Surface Laptop 6 для бизнеса был «переработан изнутри». Microsoft выбрала чипы Intel Core Ultra H-серии для ноутбука 6 для бизнеса, которые обеспечивают производительность уровня настольных компьютеров. Компании смогут выбирать между Core Ultra 5 135H и Core Ultra 7 165H, 8 ГБ ОЗУ в базовой модели стоимостью 1199 долларов с возможностью настройки до 64 ГБ и хранилищем от 256 ГБ Gen4 SSD емкостью до 1 ТБ.