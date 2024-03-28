Kpиптoплaтфopмa Oasis Pro coздaлa тoкeн c пpивязкoй к бpиллиaнтaм

Платформа для торговли криптовалютными ценными бумагами Oasis Pro создала токен на Avalanche C-Chain, который представляет собой долю в Diamond Standard Fund, продукте, спонсируемом Diamond Standard Commodities и Horizon Kinetics.

Новое предложение связано с токенизацией реальных активов (RWA), которое предполагает размещение традиционных активов, таких как золото, кредиты и облигации на блокчейнах в форме токена.

По данным CoinDesk, токен безопасности, поддерживаемый Diamond Standard Fund, теперь котируется на регулируемых рынках Oasis Pro Markets, что делает его пригодным для IRA и доступным для институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды и целевые фонды. По словам Кормака Кинни, основателя и генерального директора Diamond Standard, листинг позволит инвесторам получить доступ к природному ресурсу стоимостью 1,2 триллиона долларов через более удобный фонд.