В России создают аналог PlayStation

Разработчики из Донского государственного технического университета создают российский аналог PlayStation. Устройство будет называться PlaySpace.

«В данный момент у нас уже готов прототип устройства. Он представляет собой мини-ПК с собственной операционной системой, на которой можно играть в игры», — рассказал «Известиям» лидер проекта, студент ДГТУ Артём Пазин.

PlaySpace построена на базе процессора Intel Atom X5, консоль будет оснащена 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Устройство оборудовали модулями Bluetooth и Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), а также разъёмом HDMI для подключения к телевизору или монитору, пишут «Известия».

Группа программистов из Севастополя работает над созданием специализированного программного обеспечения для устройства. Уже известно, что консоль будет стоить около 47 000 рос. рублей (около $509), но сроки выхода на рынок не называются.