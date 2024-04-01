Telegram представил новую программу монетизации для владельцев каналов

Авторы Telegram-каналов теперь могут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера. Вознаграждение по программе монетизации можно вывести без комиссии — или использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.

Теперь любой пользователь может продвигать своего бота или канал в Telegram за Toncoin — с минимальными бюджетами. При создании рекламного сообщения выбираете определённые каналы для размещения — благодаря этому полностью контролируете контекст, в котором будут показаны объявления.

Рекламные сообщения в Telegram не похожи на рекламу на других платформах. Они появляются только в крупных публичных каналах. Объявления не показываются в собственных чатах, списке чатов или на других экранах приложения. Telegram не использует личные данные для таргетирования новых объявлений. Содержание рекламных сообщений зависит исключительно от конкретных каналов, в которых они отображаются, — а владельцы каналов получают вознаграждение за показы.

В настоящий момент рекламные объявления на базе TON не отображаются для пользователей из ряда стран, включая Россию, Украину, Палестину и Израиль.