ChatGPT стал доступен без регистрации

Американская компания Open AI объявила о начале предоставления доступа к чат-боту ChatGPT без регистрации.

«Наша основная задача — сделать такие инструменты, как ChatGPT, широко доступными, чтобы люди могли ощутить преимущества ИИ. Более 100 миллионов человек в 185 странах еженедельно используют ChatGPT, чтобы узнать что-то новое, найти творческое вдохновение и получить ответы на свои вопросы. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT без необходимости проходить регистрацию», - сказано в сообщении компании.

Однако стоит учитывать, что создание учетной записи дает множество преимуществ, включая возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться чатами и получить дополнительные функции, например, голосовые разговоры.