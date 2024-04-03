Microsoft работает над чат-ботом c ИИ для Xbox

В настоящее время Microsoft тестирует нового чат-бота для Xbox на базе искусственного интеллекта, который можно использовать для автоматизации задач поддержки. Источники, знакомые с планами Microsoft, сообщили, что софтверный гигант тестирует «воплощенного ИИ-персонажа», который анимируется при ответе на запросы поддержки Xbox. Этот чат-бот Xbox AI является частью более масштабной программы Microsoft по применению искусственного интеллекта в платформе и сервисах Xbox.

Чат-бот Xbox AI подключен к документации поддержки Microsoft для сети и экосистемы Xbox. Он может отвечать на вопросы и даже обрабатывать возврат средств за игру с веб-сайта поддержки Microsoft.

В последние дни Microsoft расширила пул тестирования для своего чат-бота Xbox, предполагая, что этот прототип «Виртуального агента поддержки Xbox» однажды сможет обрабатывать запросы в службу поддержки для всех клиентов Xbox.