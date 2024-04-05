DALL-E от OpenAI получает несколько обновлений, которые помогут создавать произведения на основе ИИ. Во-первых, теперь найдете инструменты для редактирования изображений при использовании DALL-E в ChatGPT как в интернете, так и на мобильных устройствах. Во-вторых, DALL-E теперь предлагает предустановленные стили, которые могут вдохновить на создание изображений.

DALL-E находится на третьем поколении, и последние обновления, подобные этому, похоже, направлены на то, чтобы сделать его более удобным для пользователя. В DALL-E 3 добавлена ​​интеграция с ChatGPT, которая снимает с пользователя бремя написания идеально описательного изображения — просто скажите ChatGPT, что хотите, и он сделает все остальное.