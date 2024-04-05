Copilot Microsoft 365 получает обновление GPT-4 Turbo и улучшенное создание изображений

Microsoft предоставляет приоритетный доступ к GPT-4 Turbo для бизнес-подписчиков своего помощника Copilot на базе искусственного интеллекта. Доступ открыт к последней модели OpenAI в мобильном приложении Copilot, в интернете, в Windows и Edge в рамках цены Copilot для Microsoft 365 в размере 30 долларов США на пользователя в месяц.

Хотя потребители, подписавшиеся на Copilot Pro, уже имели доступ к GPT-4 Turbo, компании, использующие Copilot для Microsoft 365, теперь имеют доступ и не имеют ограничений на количество чатов в день.

GPT-4 Turbo будет доступен в Copilot для Microsoft 365 как для веб-запросов к последней общедоступной информации, так и для использования в рабочих данных, таких как запросы к электронным письмам, документам, собраниям и т. д. Последняя модель OpenAI также включает поддержку до 300 страниц текста в одном запросе, что делает ее более эффективной для анализа документов.