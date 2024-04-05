Copilot Microsoft 365 получает обновление GPT-4 Turbo и улучшенное создание изображений

Microsoft предоставляет приоритетный доступ к GPT-4 Turbo для бизнес-подписчиков своего помощника Copilot на базе искусственного интеллекта. Доступ открыт к последней модели OpenAI в мобильном приложении Copilot, в интернете, в Windows и Edge в рамках цены Copilot для Microsoft 365 в размере 30 долларов США на пользователя в месяц.
Хотя потребители, подписавшиеся на Copilot Pro, уже имели доступ к GPT-4 Turbo, компании, использующие Copilot для Microsoft 365, теперь имеют доступ и не имеют ограничений на количество чатов в день.
GPT-4 Turbo будет доступен в Copilot для Microsoft 365 как для веб-запросов к последней общедоступной информации, так и для использования в рабочих данных, таких как запросы к электронным письмам, документам, собраниям и т. д. Последняя модель OpenAI также включает поддержку до 300 страниц текста в одном запросе, что делает ее более эффективной для анализа документов.
Microsoft также улучшает свои возможности создания изображений в Microsoft Designer для бизнес-подписчиков Copilot для Microsoft 365. Позже в этом месяце пользователи смогут создавать 100 изображений в день вместо ограничения в 15 в день, которое было раньше. Эту функцию использует модель OpenAI DALL-E 3, и Microsoft заявляет, что запросы на создание изображений будут «быстрыми», чтобы сократить время ожидания создания изображения.
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