Ripple планирует создать собственный стейблкоин

Криптостартап Ripple — крупный игрок в криптосфере, планирует выйти на рынок стейблкоинов стоимостью 150 миллиардов долларов, выпустив цифровую валюту, привязанную к доллару США.

По данным Ripple, стейблкоин всегда будет обеспечен 1 к 1 эквивалентной суммой активов — депозитами в долларах США, государственными облигациями США и их денежными эквивалентами, которые компания держит в резерве.

Криптовалютная компания заявила, что ее резервы будут учитываться в общедоступных ежемесячных отчетах об аттестации. Какая именно фирма будет проводить аудит, не уточняется. Ripple впервые запускает свой стейблкоин в США, но не исключает расширения на рынках за пределами США, таких как Европа и Азия.

Этот шаг столкнет Ripple с такими гигантами стейблкоинов, как Tether, который стоит за крупнейшим стейблкоином USDT.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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