Samsung представила линейку бытовой техники с ИИ

Компания Samsung Electronics показала линейку бытовой техники Bespoke AI 2024 на пресс-мероприятии “Добро Пожаловать в BESPOKE AI” 3 апреля в Сеуле. Благодаря технологиям искусственного интеллекта и возможностям SmartThings, представленные новинки могут объединяться в подключенную экосистему, что крайне важно для удобства пользователей.

В Experience Zone, где воссоздана привычная домашняя обстановка (например, гостиная, прачечная и кухня), Samsung представила ряд своих полезных продуктов и услуг. В зоне Security & Easy Connection Zone посетители увидели, как программа Smart Forward обеспечивает регулярное обновление устройств, а уникальный стандарт безопасности Samsung Knox, защищает личную информацию пользователей. Кроме того, посетители узнали, как функция Calm Onboarding поддерживает подключение продуктов к SmartThings и облегчает регистрацию устройств после покупки.

В зоне Bespoke AI Experience Zone посетители опробовали продукты 2024 Bespoke AI и функцию Tap View на 4-дверном холодильнике Bespoke с платформой AI Family Hub+ . Теперь пользователи могут воспроизводить изображения или видео с экрана своего смартфона, касаясь дверцы холодильника, чтобы продолжить просмотр фильма или телепередачи. Кроме того, потребители могут следить за сроками годности на упаковках продуктов с помощью функции AI Vision Inside или получать индивидуальные рекомендации по рецептам от Samsung Food.

В AI Energy Saving Zone и AI Technology Zone посетители узнали, как экономить энергию с помощью искусственного интеллекта. Режим AI Energy Mode привлек особое внимание благодаря своим возможностям по защите окружающей среды и энергосбережению.

В Sustainable Future Zone были представлены инновационные подходы к энергоэффективности, в том числе энергоэффективный инверторный компрессор с искусственным интеллектом, сертификация по снижению пожароопасности и фильтры, уменьшающие количество микропластика. Холодильник Bespoke AI Hybrid обеспечивает максимальную экономию энергии за счет сочетания гибридной технологии охлаждения с инверторным компрессором AI с термоэлектрическими элементами.