Google запустила обновлённую сеть Find My Device

Теперь расширенная сеть Android Find My Device официально доступна. Она использует краудсорсинговую сеть, чтобы помочь владельцам устройств Android находить свои вещи — как сеть Find My в iOS.

Благодаря обновлению сможете найти свой телефон, даже если он находится в автономном режиме, используя помощь других устройств Android. Если потерянное устройство находится поблизости, можете получать визуальные подсказки в приложении «Найти мое устройство», когда приближаетесь к нему. А телефоны Google Pixel 8 также получили бонусную функцию: их можно определить, даже если они выключены.

Начиная с мая сеть также будет поддерживать новые теги Bluetooth-трекеров от Chipolo и Pebblebee, так что сможете использовать сеть для отслеживания своего кошелька или ключей. Позднее в этом году ожидается появление совместимых меток от Motorola, Jio и Eufy. Как и в iOS, сможете предоставить доступ к своим тегам нескольким пользователям.