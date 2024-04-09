Gemini Pro теперь доступен в Android Studio

Android Studio стал использовать модель Gemini 1.0 Pro, чтобы ускорить и упростить разработку под Android, сообщает Google в своем официальном блоге.

«За последние несколько месяцев мы увидели значительные улучшения качества ответов в ходе нашего внутреннего тестирования. Кроме того, мы делаем этот переход более очевидным, объявляя, что Studio Bot теперь называется Gemini в Android Studio», - говорится в сообщении компании.

Gemini в Android Studio — это помощник по программированию на базе искусственного интеллекта, доступ к которому можно получить непосредственно в IDE. Он может ускорить способность разрабатывать высококачественные приложения для Android, помогать генерировать код для приложения, обеспечивать завершение кода, отвечать на ваши вопросы, находя соответствующие ресурсы, добавлять комментарии к коду и многое другое — и все это без необходимости покидать Android Studio. Он доступен в более чем 180 странах и территориях в Android Studio Jellyfish.