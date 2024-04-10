Google запускает Code Assist — конкурента Copilot от GitHub

На своей конференции Cloud Next компания Google представила Gemini Code Assist, свой ИИ-инструмент для помощи в написании кода.

Google ранее предлагал подобную услугу под ныне несуществующим брендом Duet AI. Он стал общедоступным в конце 2023 года, но даже тогда Google уже намекнул, что в ближайшем будущем переведет сервис на Gemini. Code Assist — это одновременно ребрендинг старого сервиса и крупное обновление.

Code Assist, который Google Cloud продемонстрировал на своей конференции с 30 000 участников в Лас-Вегасе, будет доступен через плагины для популярных редакторов, таких как VS Code и JetBrains. Code Assist даже в большей степени, чем версия Duet AI, является прямым конкурентом Copilot Enterprise от GitHub, а не базовой версией Copilot.

«Настройка кода с использованием RAG и Gemini Code Assist значительно повысила качество помощи Gemini нашим разработчикам с точки зрения завершения и генерации кода», — сказал Кай Ду, технический директор и руководитель отдела генеративного искусственного интеллекта в Turing.