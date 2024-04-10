Yandex Cloud открыла компаниям доступ к тестированию нейросети YandexART

YandexART стала доступна для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud. С помощью нейросети компании смогут создавать изображения, дизайн-макеты и иллюстрации для рекламы, социальных сетей и книг. Также YandexART можно использовать через API, чтобы встроить генерацию картинок в сервисы и веб-приложения. Нейросеть доступна для тестирования бесплатно.

В режиме закрытого превью нейросеть уже попробовали несколько компаний. Например, крупная торговая сеть тестирует YandexART для создания уникального дизайна подарочных карт. Клиенты сети смогут ввести текстовый запрос и самостоятельно выбрать собственное оформление для карты.

Модель формирует изображения методом каскадной диффузии: сначала генерирует картинки и кадры в соответствии с запросом пользователя, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями. Это позволяет создавать более реалистичную и детализированную графику.

Специалисты компании постоянно дообучают YandexART для улучшения качества генерации. Они смотрят несколько изображений, например, чайников и отмечают наиболее удачные и соответствующие запросу. Это помогает лучше различать объекты и ускорять работу с нейросетью, что особенно важно для бизнес-сценариев.