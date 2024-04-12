Представлен обновленный голосовой помощник "Алиса" на основе нейросети

Яндекс представил "Алису" нового поколения — на основе нейросети YandexGPT. Впервые с виртуальным ассистентом можно будет общаться, как с умным вдумчивым собеседником. Теперь "Алиса" умеет объяснять сложные понятия и явления, предлагать идеи и удерживать контекст беседы. Новая "Алиса" доступна всем пользователям на всех основных устройствах и платформах. А для тех, кому нужна самая мощная нейросеть Яндекса для решения творческих задач или помощь виртуальной няни, появилась опция "Про".

"Алиса" научилась объяснять сложное простым языком. Например, она расскажет, как возникает торнадо и чем паровой увлажнитель отличается от ультразвукового. В этом ей помогает нейросеть YandexGPT, обученная на огромных массивах информации из интернета. До сих пор "Алиса" отвечала примерно на 60% вопросов, а в остальных случаях предлагала поискать ответ в интернете или прислать результаты поиска. Сейчас она отвечает на 95% вопросов и может назвать источник информации, если нашла её на сайте.

С "Алисой" можно общаться, как с человеком, переходя от одной темы к другой. Ассистент научился удерживать контекст беседы. Например, если попросить Алису посоветовать породу собаки небольшого размера, а потом спросить "сколько времени ей нужно уделять?" — "Алиса" поймет из контекста, о чём речь. Виртуальный ассистент стал задавать дополнительные вопросы, как это делают люди, когда им что-то непонятно. А если собеседник отвлечётся или задумается, "Алиса" дождётся его реплики.

Дополнительная опция "Про" дает доступ к самой мощной генеративной нейросети Яндекса — сейчас это YandexGPT 3 Pro. Благодаря ей "Алиса" способна давать развёрнутые ответы, работать с разными стилями и форматами и следовать инструкциям с несколькими условиями.