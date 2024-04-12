В последнем обновлении Galaxy AI теперь доступно больше языков

Компания Samsung объявила о предстоящем запуске поддержки трех новых языков в Galaxy AI: арабского, индонезийского и русского, а также трех новых диалектов: австралийского английского, кантонского и канадского французского.

В дополнение к 13 уже доступным языкам, Samsung предоставляет возможности мобильного ИИ еще большему числу пользователей Galaxy по всему миру. Помимо представленных языков и диалектов, Samsung планирует добавить еще четыре языка в этом году, включая румынский, турецкий, голландский и шведский, а также традиционный китайский и европейский вариант португальского.

Описание возможностей Galaxy AI:

функция Синхронного перевода (Live Translate) обеспечивает двусторонний голосовой и текстовый перевод телефонных звонков в режиме реального времени, позволяя с легкостью бронировать билеты во время путешествий или общаться с иностранцами на их родном языке.

ассистент для аудиозаписи (Transcript Assist) использует ИИ и технологию преобразования текста в речь (Speech-to-Text) для расшифровки, создания краткой сводки и даже перевода голосовых записей.

приложение Переводчик (Interpreter) поможет мгновенно перевести разговоры в реальном времени с помощью удобного разделенного экрана, позволяя людям, стоящим друг напротив друга, читать расшифровку того, что говорит собеседник.

приложение Чат-ассистент (Chat Assist) позволяет скорректировать тон общения, генерируя предложения с учетом контекста, чтобы диалог звучал так, как было задумано: например, вежливое послание коллеге или короткая запоминающаяся фраза для подписи в социальных сетях. AI, встроенный в клавиатуру Samsung, также поможет перевести сообщения в режиме реального времени.

ассистент для заметок (Note Assist) может создавать сгенерированные искусственным интеллектом сводки текста, предварительно отформатированные шаблоны и титульные страницы, а также осуществлять перевод текста, позволяя повысить повседневную продуктивность пользователей.

веб-ассистент (Browsing Assist) позволит оставаться в курсе событий и экономить время, создавая краткие сводки новостных статей или веб-страниц.

Начиная с конца апреля и в течение последующих месяцев новые языки и диалекты, поддерживаемые Galaxy AI, будут доступны для загрузки в виде языкового пакета из приложения “Настройки”.