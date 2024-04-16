Adobe анонсировала инструменты генеративного ИИ в своем ПО для редактирования видео

Adobe анонсировала инструменты генеративного искусственного интеллекта в своем программном обеспечении для редактирования видео. Компания заявил, что новая технология Adobe Premiere Pro упростит редактирование и позволит пользователям добавлять или удалять объекты в сцене или расширять существующий клип.

Новые рабочие процессы редактирования будут основаны на видеомодели, которая присоединится к семейству Adobe Firefly, включая эффекты изображения, вектора, дизайна и текста.

Adobe продолжает развивать свои модели искусственного интеллекта Firefly, такие как обработка изображений, видео, аудио и 3D, и интегрирует их в Creative Cloud и Adobe Express. Adobe также представила свое видение внедрения сторонних генеративных моделей искусственного интеллекта непосредственно в приложения Adobe, такие как Premiere Pro.