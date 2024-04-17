Amazon Music запускает Maestro — генератор плейлистов с ИИ

Amazon Music объявляет о новой функции, которая использует технологию искусственного интеллекта, чтобы упростить и сделать более увлекательным создание плейлистов по желанию пользователя.

Maestro – это генератор плейлистов с искусственным интеллектом, который поможет создать любой плейлист. Эта функция распространяется в бета-версии для небольшого числа клиентов в США Amazon Music. Все, что нужно, — это идея: можете выбрать смайлы, эмоции, действия, звуки или выбрать одну из предложенных подсказок.

Maestro распространяется в бета-версии клиентов Amazon Music в США в мобильных приложениях iOS и Android. Подписчики Amazon Music Unlimited могут мгновенно прослушивать свои плейлисты и сохранять их на будущее, а участники Prime могут прослушивать 30-секундные предварительные просмотры своих плейлистов перед сохранением. Со временем планируется расширить доступ для большего количества клиентов.