Meta добавляет в WhatsApp генерацию изображений с помощью ИИ

Meta запускает бета-версию генерации изображений с использованием искусственного интеллекта для пользователей WhatsApp в США. Как только начнете вводить запрос преобразования текста в изображение в чате с Meta AI, увидите, как изображение меняется по мере того, как добавляете больше деталей о том, что хотите создать.

В примере, предоставленном Meta, пользователь вводит подсказку: «Представьте себе футбольный матч на Марсе». Сгенерированное изображение быстро меняется от типичного футболиста к изображению целого футбольного поля на марсианском ландшафте. Если есть доступ к бета-версии, можете опробовать эту функцию самостоятельно, открыв чат с Meta AI, а затем запустив подсказку со словом «Представьте».

Кроме того, Meta заявляет, что ее модель Meta Llama 3 теперь может создавать «более четкие и качественные» изображения и лучше отображать текст. Вы также можете попросить Meta AI анимировать любые предоставленные изображения, что позволит превратить их в GIF-файл и поделиться с друзьями.