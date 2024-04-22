МТС расширяет географию действия роуминговых услуг

МТС продолжает расширять географию роуминговых услуг, чтобы путешествия клиентов были более комфортными. Дополнительные направления и роуминговые партнеры появились в услугах «1 ГБ за границей», «1 ГБ у соседей», « Unlim за границей» и «Турбокнопка за границей». Изменения начнут действовать с 30 апреля.

Теперь пользоваться услугой «1 ГБ за границей» можно в Азербайджане, Казахстане, Китае, Кыргызстане, Пакистане, Узбекистане и Черногории. Кроме того, опция начнет действовать в сетях партнеров в Венгрии ( T-Mobile), Люксембурге (POST), Румынии (T-Mobile), России (MegaFon), Словакии ( T-Mobile), Франции и Монако (Bouygues), Хорватии (T-Mobile). В услуге «1 ГБ у соседей» появился новый оператор-партнер в России (Beeline).

Также абонентам услуг «Unlim за границей» и «Турбокнопка за границей» стал доступен высокоскоростной мобильный роуминг в сетях партнеров: Турция (Turk Telekom), Япония (NTT Docomo), Австралия (´yes´ Optus), Лихтенштейн (Salt), Южная Корея (SK Telecom).

Кроме того, в услуге «Unlim за границей» направления Исландии, Канады, Лихтенштейна, Швейцарии перемещаются из 1-го во 2-й регион. Информируем, что с 30 апреля 2024 года услуга «1 ГБ за границей» не будет оказываться в сетях роуминговых партнеров в Венгрии ( Yettel) , Словакии (O2 ), Чехии ( O2 ). Также изменения коснутся партнеров услуг «Unlim за границей» и «Турбокнопка за границей»: Грузия (Magti), Кыргызстан (O!), Швеция (Telenor), Япония (SoftBank), Дания (nuuday, Telenor), Испания, Балеарские острова, Канарские острова (yoigo), Молдова (MOLDCELL), Южная Корея (KT).

Список стран и партнеров, в сетях которых действуют услуги «1 ГБ за границей» «1 ГБ у соседей», «Unlim за границей» и «Турбокнопка за границей» можно найти по ссылке.