Рост выручки резидентов «Сколково» в 2023 году превысил 40%

В 2023 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 43% по сравнению с 2022 годом и составила 508 млрд рос. рублей. Наибольший темп роста продемонстрировали резиденты в сфере промышленных технологий – их выручка увеличилась на 85%. Такие данные озвучены на заседании Совета директоров Фонда «Сколково».

Результаты выполнения стратегических КПЭ «Сколково» за 2023 год представил председатель правления Фонда Игорь Дроздов. Средневзвешенный процент их исполнения составил 113,58%.

Число резидентов «Сколково» на конец 2023 года составило 3912 компаний. Им удалось создать почти 95 тыс. рабочих мест. Около 70% стартапов имеют выручку, наибольший темп роста показали участники в сфере промышленных технологий. Объем уплаченных участниками проекта налогов и взносов составил в 2023 году почти 60 млрд рос. рублей, значительная доля из них поступила в бюджет Москвы от участников, зарегистрированных на территории инновационного центра, – 21 млрд рос. рублей.

Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников «Сколково» в 2023 году, составили 31,7 млрд рос. рублей. Объем привлеченных инвестиций за период с 2013 по 2023 гг превысил 180 млрд рос. рублей.

Резидентами «Сколково» в 2023 году получено 976 патентов, из которых 324 – на территории иностранных государств. Топ направлений зарубежного патентования: страны ЕАЭС, ЮАР, Китай и Индия.