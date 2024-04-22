Обновлённая версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям

Команда СберБанка поделилась свежими новостями о развитии проекта фирменной нейросети — бесплатной генеративной модели Kandinsky, которая создаёт изображения по текстовому описанию на русском и английском языках. Обновлённая версия Kandinsky 3.1 теперь стала доступна всем пользователям без ограничений.

В Kandinsky 3.1 добавилась возможность улучшения запроса. Как подчеркнули разработчики, теперь нет необходимости быть профессиональным промпт-инженером — новая функция помогает создать детальное описание за пользователя: достаточно написать всего несколько слов описания желаемого изображения, остальное сделает встроенная в новую версию нейросети языковая модель GigaChat Pro — она расширяет и обогащает деталями описание.

Также за счёт нового подхода к обучению значительно улучшилась функция inpainting, которая позволяет редактировать отдельные части изображения. Кроме того, у пользователей теперь есть возможность воспользоваться в основном Telegram-боте в том числе и быстрой моделью Kandinsky 3.1 Flash. Время генерации изображения c помощью этой версии модели по сравнению с базовой версией уменьшилось более чем в 10 раз.