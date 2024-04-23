Samsung представила инверторный компрессор с поддержкой ИИ

Холодильники Bespoke, выпущенные Samsung Electronics в 2024 году, оснащены технологиями, которые направлены на энергосбережение. К ним относится следующее поколение энергоэффективного инверторного компрессора с искусственным интеллектом, а также возможность использования режима интеллектуального энергосбережения AI Energy Mode в приложении SmartThings Energy.

Все модели Bespoke 2024 года оснащены инверторным компрессором с ИИ, который реагирует на малейшие изменения температуры в холодильнике. В отличие от обычных компрессоров с фиксированной частотой вращения, новое поколение обеспечивает стабильную температуру в холодильнике и снижает энергопотребление. Частота вращения мотора регулируется в зависимости от внутренней температуры холодильника, режима работы и изменений температуры, вызванных открыванием и закрыванием дверцы.

Инверторный компрессор на базе ИИ является ключевым компонентом, обеспечивающим энергоэффективность холодильников Bespoke Samsung. В дополнение к этому, режим интеллектуального энергосбережения AI Energy Mode в приложении SmartThings помогает снизить потребление энергии до 10%.