Microsoft запускает Phi-3 Mini — свою самую маленькую модель ИИ

Microsoft выпустила новую версию своей «облегченной» модели искусственного интеллекта Phi-3 Mini (первой из трех небольших моделей, которые компания планирует выпустить).

Phi-3 Mini измеряет 3,8 миллиарда параметров и обучается на меньшем наборе данных по сравнению с большими языковыми моделями, такими как GPT-4. Теперь она доступна на Azure, Hugging Face и Ollama. Microsoft планирует выпустить Phi-3 Small (параметры 7B) и Phi-3 Medium (параметры 14B). Параметры определяют, сколько сложных инструкций может понять модель.

В декабре компания выпустила Phi-2, которая работала, как и более крупные модели, такие как Llama 2. Эрик Бойд, корпоративный вице-президент Microsoft Azure AI Platform, говорит, что Phi-3 Mini по своим возможностям не уступает LLM, таким как GPT-3.5, «только в меньшем форм-факторе».