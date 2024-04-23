Chery представила человекоподобного робота Mornine с ИИ

Автопроизводитель Chery продемонстрировал своего первого робота Mornine, который был создан совместно с инженерами компании Aimoga.

Робот Chery Mornine получил «лицо», напоминающее человеческое. Он создан из силиконового биомиметрического материала и может «осуществлять реалистичные визуальные эффекты и тактильные ощущения». К примеру, робот может улыбаться и мимикой демонстрировать удивление.

Движения Mornine опосредуют электромоторы, которые питаются от аккумулятора. Mornine может передвигаться со скоростью 4 км/ч. Chery предполагает использовать Mornine в дилерских центрах в качестве консультантов. Но в компании не исключают, что в будущем робот может использоваться в качестве домашнего помощника

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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