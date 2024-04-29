Завершился заключительный этап Республиканского турнира по робототехнике

27-28 апреля на базе Центра олимпийского резерва в г. Жлобин состоялся заключительный этап республиканского турнира по робототехнике, организованный Министерством образования Республики Беларусь совместно с Национальным детским технопарком. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Технопарка.

Всего в заключительном этапе приняло участие 156 человек со всех уголков страны. Для гостей и зрителей соревнований была организована выставка робототехники и инновационных направлений «Индустрия 4.0.», где были представлены разработки учащихся учреждений образования со всей республики, а также интерактивные развлекательные площадки.

Соревнования проходили по 9 номинациям. Со списком победителей можно ознакомиться тут.