GitHub запустил ИИ-помощника для разработчиков Copilot Workspace

В преддверии своей ежегодной конференции GitHub Universe в Сан-Франциско в начале осени GitHub анонсировал Copilot Workspace, среду разработки, которая использует то, что GitHub называет «агентами на базе Copilot», чтобы помочь разработчикам проводить мозговой штурм, планировать, создавать, тестировать и запускать код.

Джонатан Картер, глава GitHub Next, группы исследований и разработок программного обеспечения GitHub, позиционирует Workspace как своего рода эволюцию помощника по программированию Copilot на базе искусственного интеллекта в более универсальный инструмент, основанный на недавно представленных возможностях, таких как Copilot Chat, который позволяет разработчикам задавать вопросы о коде.

Copilot Workspace основан на помощнике по программированию GitHub с открытым исходным кодом — Copilot. Но если Copilot фокусируется только на генерации кода по запросу разработчика, то Workspace расширяет функциональность, помогая на более высоком уровне. То есть, Copilot в связке с помощником, основанном на искусственном интеллекте, превращается в более универсальный инструмент.

По последним подсчетам, у Copilot было более 1,8 миллиона клиентов.