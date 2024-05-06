Делегация ПВТ приняла участие в форуме «Чжунгуаньцунь-2024»

Делегация Парка высоких технологий во главе с начальником Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Александром Базановым впервые посетила Пекин для участия в форуме «Чжунгуаньцунь-2024» по приглашению китайской стороны. В состав делегации вошли также представители ряда компаний-резидентов ПВТ.

Программа визита белорусской делегации включала встречи с руководством Китайской корпорации инжиниринга CAMCE, переговоры в пекинском технопарке Чжунгуаньцунь, а также участие в одноименном форуме.

В ходе Форума подписано соглашение о сотрудничестве между Парком высоких технологий и научно-технологическим парком Чжунгуаньцунь. Документ направлен на создание механизмов взаимодействия в сфере высоких технологий в различных форматах.

Технопарк Чжунгуаньцунь – технологический и научный центр в пекинском районе Хайдань, известный также как «китайская Кремниевая долина». В состав технопарка входят 16 суб-парков, работающих в различных сферах высоких технологий, на его территории размещены представительства ведущих компаний и ВУЗов Китая. В технопарке начинали свой путь такие китайские технологические гиганты как Xiaomi, Baidu, JD и другие.

На встрече с заместителем руководителя Китайской корпорации инжиниринга госпожой Лю Цзядань были обсуждены возможные модели и перспективные направления сотрудничества белорусских ИТ-компаний с китайскими партнерами.

Стороны наметили пути развития этой сферы двустороннего сотрудничества и его наполнения конкретными проектами. «Уверен, что мы в начале большого и интересного пути. И мы готовы идти по нему вместе» – подчеркнул в ходе встречи глава белорусской делегации Александр Базанов.

Представители Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий в качестве докладчиков выступили на Всемирном форуме зеленого дизайна, который стал одним из мероприятий программы форума «Чжунгуаньцунь». В рамках мероприятия представлены условия ведения бизнеса в правовом поле ПВТ, а также разработки резидентов Парка в сферах, входящих в Цели устойчивого развития.

В ходе насыщенной встречи в инкубаторе Парка программного обеспечения стороны обменялись передовым опытом поддержки ИТ-компаний и стартап-движения в Беларуси и Китае. Делегация из Беларуси ознакомилась с инфраструктурой и возможностями инкубатора в столице Китая.

Белорусской делегации был представлен опыт пекинского парка Мэньтоугоу по коммерциализации разработок высокотехнологичных компаний, работающих в сферах искусственного интеллекта и биомедицинских технологий.

Делегация ПВТ ознакомилась также с практическими аспектами и результатами поддержки высокотехнологичных стартапов соответствующими подразделениями Пекинского технологического института, а также Пекинского и Бэйханского университетов.

Форум «Чжунгуаньцунь» – китайская национальная платформа международного сотрудничества в области научно-технических инноваций. Форум проводится ежегодно с 2007 года. Организаторами форума выступают Министерство науки и технологий, Национальная комиссия развития и реформ, Министерство промышленности и информационных технологий, Китайская академия наук, Китайская ассоциация науки и технологий, мэрия Пекина, а также отраслевые ведомства. Мероприятия форума включают пленарную сессию, инвестиционный форум, а также около 100 параллельных мероприятий. В 2024 году участниками Форума стали представители Германии, России, США, Японии и многих других.