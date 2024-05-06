Япония протестировала первое в мире устройство 6G

Японский консорциум недавно представил первый в мире прототип высокоскоростного устройства 6G. Он может передавать данные со скоростью 100 гигабит в секунду (Гбит/с) на расстояние более 300 футов. Это в 20 раз лучше, чем у нынешней технологии 5G.

Прототип устройства стал результатом сотрудничества ведущих телекоммуникационных компаний Японии, включая DOCOMO, NTT Corporation, NEC Corporation и Fujitsu.

11 апреля консорциум объявил об успешных результатах испытаний, в ходе которых компании показали, что прототип устройства может достигать скорости 100 Гбит/с в помещении с использованием диапазона 100 гигагерц (ГГц) и на открытом воздухе с использованием диапазона 300 ГГц.

Эти испытания проводились на расстоянии 328 футов (100 метров), как заявили представители консорциума. Хотя достигнутые скорости весьма впечатляют, не стоит сразу возлагать большие надежды. 6G тестировался на одном устройстве и не является коммерчески жизнеспособной сетью.

Кроме того, у сетевых технологий есть и обратная сторона. 5G, текущий золотой стандарт связи, имеет теоретическую максимальную скорость 10 Гбит/с. Однако реальная скорость обычно намного ниже и составляет в среднем около 200 мегабит в секунду (Мбит/с) для пользователей T-Mobile в США.