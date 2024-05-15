OpenAI представила новую версию ChatGPT

Компания OpenAI представила последнюю версию технологии, которая лежит в основе ее чат-бота ChatGPT. GPT-4o будет доступен всем пользователям предыдущей версии, включая и тех, кто не платит подписку за пользование сервисом.

Как утверждают разработчики, новая версия работает быстрее предыдущей и ведет себя более раскованно — может позволить себе немного поболтать, а то и пофлиртовать.

GPT-4o может считывать изображения и обсуждать увиденное, переводить с одного языка на другой и определять эмоции по выражению лица. Бот, в отличие от прежних версий, также может запоминать предыдущие беседы. Компания OpenAI заявила, что будет внедрять новые функции постепенно, чтобы обеспечить их безопасное использование.

Во время демонстрации голосовой версии GPT-4o он не просто решил простое уравнение, написанное на листе бумаги, но и дал полезные рекомендации о том, как его решить. Он анализировал компьютерный код, переводя с итальянского на английский, и интерпретировал эмоции на фотографии улыбающегося человека.