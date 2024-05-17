В России запустили платформу открытого ПО Gitee

Китайская компания OSChina совместно с российской 3Logic Group и ее структурой Xellon запустили в России сервис Gitee, сообщил «Коммерсант». Хранение данных локализовано в дата-центре в Москве.

Проект позволит разработчикам из России использовать открытое ПО китайской оригинальной платформы, включая библиотеку для работы с искусственным интеллектом Hugging Face.

В качестве первого набора проектов на запуск отобраны наиболее популярные разработки с Gitee — операционные системы, базы данных, решения для контейнеризации.

OSChina (Open Source China) — созданный в 2016 г. разработчик платформы для хранения и разработки открытого исходного кода. Его Gitee, как пишет издание, стал второй в мире после GitHub от Microsoft платформой для работы с открытым исходным кодом. Им пользуются более 12 млн разработчиков.